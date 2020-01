Začeto iz ljubezni je postalo posel

Zakonca Merhar s psom Salom, zaradi katerega sta sicer oba vegana postala "mesarja". (Foto: M. L.-S.)

Kočevje - Branko Merhar iz Kočevja je v podjetniških vodah že od leta 1994, vendar pa danes pluje v povsem drugih, kot nekoč. Za njegovo preusmeritev v danes uspešno mlado podjetje Good4dogs, ki ga imata z ženo Radojko, ki je lastnica podjetja, Branko pa njegov direktor, pa gre pravzaprav zasluga njunemu psu, danes 9-letnemu črnemu labradorcu Salu.

»Labradorci so že pregovorno zelo ješči, Sal pa ni kazal zanimanja za brikete, ki nam jih je priporočil vzreditelj,« pravi Branko o začetkih iskanja primerne hrane za njunega hišnega ljubljenčka. Z Radojko sta se zato začela učiti o prehrani psov in kar nekaj let sta v domači kuhinji preizkušala različne recepture. »Prišla sva do tega, da so psi zveri in da morajo jesti surovo meso,« pravi Branko. Pri tem pa dodaja, da meso, ki se uporablja za prehrano ljudi, za pse ni najboljše.

»Za razliko od človeka pes ne dobiva energije iz sladkorja, ampak iz maščob. Več maščobe bo pojedel, več energije bo imel« pojasnjuje. Pomembni sestavni deli obrokov za prehrano psov so, kot pravi, hrustančasti, bolj mastni deli mesa, sapnik, požiralnik, srce, jetra, obreznine, meso iz glave…, seveda pa tudi zelenjava in sadje ne smeta manjkati, dodajati pa je potrebno tudi kosti.

VEGANA POSTALA »MESARJA«

»Vse bi naredili za njega,« pravita Merharjeva o štirinožnem ljubljenčku, katerega ime v staroslovanščini pomeni dušo. Da je temu res tako, govori že samo dejstvo, da če ne bi bilo Sala, v njuni hiši na Trati v Kočevju skorajda ne bi bilo mesa. Branko in Radojka sta namreč že več kot 20 let vegetarijanca oz. zadnja leta vegana, potem ko je Branko nekaj časa užival tudi samo presno hrano. Njun način prehranjevanja sta z leti sprejela tudi sin Nejc in hči Špela, za katera sta sprva kuhala posebej. Zato je bilo meso za prehrano ljudi v njihovi hiši v zadnjih letih prava redkost. Le še občasno sta si ga namreč privoščila Nejc in Brankov oče.

»Ker se oba zdravo prehranjujeva, sva tudi za Sala začela iskati najbolj optimalno, naravno in zdravo rešitev,« pravita. Ko sta z raziskovanjem po spletu prišla do ugotovitve, da je surova hrana edina biološko ustrezna hrana za pse in sta ustrezno meso našla pri lokalnemu mesarju, sta za pripravo obrokov začela iskati najbolj optimalno razmerje mesa, zelenjave in sadja.

»Sprva je bilo zelo težko. Imeti na kuhinjskem pultu kup mesa… pa oba vegana!« se spominja Radojka začetkov priprave tedenskih obrokov hrane za Sala. Tudi Branko, ki mu je bilo kot človeku, ki ne podpira ubijanja živali, najtežje, ko je nekoč v klavnici videl živali, ko so šle na zakol, priznava, da je bil včasih kljub zavedanju, da pripravlja zdravo hrano za psa, kar malce togoten. »Včasih mi je bilo, da bi hrano najraje kupil,« pravi. V iskanju ponudnika surovih obrokov za pse pa je ugotovil, da ga v Sloveniji ni. »Bila sta le dva iz tujine, Nemčije in Hrvaške,« pravi.

Ker je kot podjetnik ves čas razmišljal, je v tem videl priložnost. »Kaj, mi vegani, pa mesarji!?« se je začudila Radojka, ko jo je seznanil z idejo, da bi podobne obroke hrane, kot jih pripravljata za Sala, začela delati tudi za druge pse. Imela je kup vprašanj, a, kot pravi, je imel Branko na vse pripravljen odgovor. Tako sta leta 2015, takrat še kot s.p., registrirala prvi obrat za proizvodnjo surove hrane za hišne živali v Sloveniji in 15. junija istega leta naredila prvih 100 kg v pleskavice oblikovanih obrokov za pse za prodajo.

