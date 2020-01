Gorelo na dveh hišah

8.1.2020 | 07:00

Včeraj ob 18.04 uri je v naselju Roje, občina Šentjernej, gorelo ostrešje stanovanjskega objekta velikosti 20 x 15 metrov. Gasilci PGD Šentjernej so požar pogasili ter pregledali objekt s termo kamero in ga prezračili. Ogenj je poškodoval okoli 10 kvadratnih metrov ostrešja. Vzrok in višino škode bodo ocenile pristojne službe.

Minulo noč ob 2.23 je v Gorenjih Laknicah, občina Mokronog-Trebelno, gorela starejša nenaseljena stanovanjska hiša. Ogenj, ki je uničil kletni prostor, inventar v hiši in polovico ostrešja, so pogasili gasilci PGD Mokronog. Delavec cestnega podjetja je zaradi velike količine vode pri gašenju posul cesto ob objektu proti zmrzali.

V hiši mrtva oseba

Sinoči ob 20.35 so na Belokranjski cesti v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanjske hiše, v kateri je bila mrtva oseba.

Zapeljal s ceste

Ob 15.51 je na regionalni cesti Rašica–Žlebič pri Dolenjih Podpoljanah, občina Ribnica, osebno vozilo zapeljalo s cestišča. Gasilci PGD Ribnica so zavarovali kraj nesreče, s tehničnim posegom odprli vrata vozila, odklopili akumulator, z vpojnimi sredstvi posuli iztekle motorne tekočine in nudili pomoč reševalcem pri oskrbi poškodovane osebe. Reševalci NMP Ribnica so eno poškodovano osebo na kraju oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8.00 do 15.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JUGORJE, izvod Sela.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.