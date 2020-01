Krkaši danes doma proti Hopsom

8.1.2020 | 08:20

Vladimir Anzulović (Foto: I. V., arhiv DL)

Novo mesto - Košarkarji Krke se bodo v 14. krogu 1. SKL danes ob 19.00 v domači dvorani pomerili s Hopsi s Polzele, s katerimi so v prvi polovici prvenstva visoko izgubili. Krkaši se jim želijo oddolžiti za poraz, z zmago pa bi se že močno približali uvrstitvi v ligo za prvaka.

»V vsaki tekmi domačega prvenstva moramo iti na zmago in tako bo tudi s Hopsi. Imamo slabe izkušnje z njimi, saj so nas jeseni visoko premagali. Želimo si zmage in se jim na ta način oddolžiti za ta poraz,« je povedal pred današnjo tekmo trener Krke Vladimir Anzulović.

M. L.-S.