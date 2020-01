Zgoraj pomlajen, spodaj obtežen

8.1.2020 | 10:15

Pred mostom je v reki drevo. (Foto: M. L.)

Most na Brodu v Podbočju je pomembna prometna povezava. (Foto: M.L.)

Zgornji del mostu popravljajo. (Foto: M. L.)

Podbočje - Pred lesenim mostom na Krki na Brodu v Podbočju v Krki se je nabralo nekaj kosov lesa. Med plavjem je tudi veliko drevo, ki ga je voda potisnila med pilote, potem pa ga ni več moglo odplaviti dalje proti naslednjemu lesenemu mostu na Krki in na koncu na sotočje Krke in Save na Čatežu ob Savi.

Omenjeni most pri Podbočju sicer popravljajo, potem ko so ga ocenjevalci njegove prometne ustreznosti pred časom zaprli. Po napovedih direkcije za infrastrukturo naj bi most znova odprli za promet še v januarju.

M. L.