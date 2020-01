Iz delovnih strojev ukradli gorivo

8.1.2020 | 11:10

Ilustrativna slika (Foto: M. L.-S)

V gozdu na območju Mirne gore je nekdo iz rezervoarjev dveh delovnih strojev iztočil in odtujil okoli 150 litrov goriva.

Vlomil skozi vrata za terasi

Med 17. in 18. uro je v Šmarjeških Toplicah neznanec izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev in skozi vrata na terasi vlomil v stanovanjsko hišo. Odtujil je denar in z vlomom in tatvino povzročil za okoli 1900 evrov škode.

Vlomil skozi okno

V Velikem Lipovcu na območju PP Dolenjske Toplice je med 5. in 7. januarjem nekdo skozi okno vlomil v počitniško hišo in odtujil zlat nakit. Lastnike je oškodoval za okoli 2500 evrov.

Poskusi izmika mejni kontroli

Nekaj pred 18. uro je na mejni prehod Obrežje na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila bolgarskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled vozila, kjer so v tovornem delu med tovorom našli skrite tri državljane Afganistana, ki so se poskušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo.

V večernih urah so policisti PMP Dobova med kontrolo tovornega vlaka, ki je iz Srbije prevažal žito, v treh vagonih našli 13 tujcev (sedem državljanov Sirije, pet državljanov Iraka in državljan Tunizije), ki so se skriti med tovorom poskušali izogniti mejni kontroli. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Nezakoniti prehodi državne meje

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Rigonc in Velikega Bana izsledili in prijeli dva državljana Alžirije, državljana Afganistana in državljana Pakistana. Postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

M. L.-S.