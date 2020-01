Proti vnovični zavrniti izobraževanih programov

8.1.2020 | 12:15

Ekonomska in trgovska šola Brežice. (Foto: Arhiv DL)

Brežice - Na brežiški Ekonomski in trgovski šoli (ETrŠ) bo jutri potekala novinarska konferenca, ki jo sklicujejo zaradi odločitve ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, da vnovič zavrne njihovo zahtevo po umestitvi izobraževalnih programov zdravstvena nega in bolničar na ETrŠ Briežce v šolskem letu 2020/2021.

»Javnosti bi radi povedali, da Ekonomska in trgovska šola Brežice izpolnjuje prostorske, kadrovske in vse druge pogoje za uspešno izvajanje obeh programov in da je ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport dolžno popraviti storjene napake v mreži šol, katerih posledica je izrazita neenakopravnost prebivalcev Posavja na področju izobraževalnih možnosti v primerjavi z ostalimi deli Slovenije,« so zapisali v sklicu novinarske konference, na kateri bodo svoje razloge proti vnovični zavrnitvi izobraževalnih programov utemeljevali: poslanca državnega zbora Tomaž Lisec in Igor Zorčič, župan občine Brežice Ivan Molan, direktorica OS Zavoda RS za zaposlovanje Saša Mohorko, direktorica SB Brežice Anica Hribar, ravnatelji srednjih šol v Posavju Erna Župan, Matjaž Prestor in Uroš Škof, vodja pilotnega Projekta "MOST" Carmen Rajer, predsednica Sveta zavoda ETrŠ Brežice Lidija Furlan in Mojca Tomažin, direktorica zaposlenih ETrŠ Brežice s svojo ekipo.

M. L.-S.