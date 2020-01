Kdo naj vodi ZMOS, če ne župani?; Neuslišana ljubezen ga pelje v zapor

8.1.2020 | 16:45

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je nedavno zavzela stališče, da je funkcija predsednika Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS) nezdružljiva s funkcijo poklicnega župana. ZMOS sicer od februarja lani vodi novomeški župan Gregor Macedoni. O zadevi, ki je po mnenju novomeškega župana vsaj nenavadna, če že ne kaj drugega, je združenje že obvestilo Ministrstvo za javno upravo. Podrobnosti preberite v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Če bo obveljala sodba krškega okrožnega sodišča, bo moral 29-letni Jeton Zumeri zaradi groženj nekdanjemu dekletu in njeni družini ter mahanja z orožjem, za dve leti za zapahe. Kako sodbo komentira njegov odvetnik in kaj so na sojenju povedale priče, preberite v sveže tiskanem Dolenjcu.

Pišemo tudi o smučišču Gače, kjer se trudijo, da bi kljub zimi brez snega smučarjem ponudili užitke na snegu. Čeprav se je leto šele dobro začelo, smo v uredništvu časopisa za vas poiskali zgodbe, ki se jih splača prebrati, zato tudi ta četrtek ne smete zamuditi naše tiskane izdaje, ki prinaša veliko več kot drugi.