Predali prvi letošnji sklop gozdarskih strojev in službenih vozil SiDG

8.1.2020 | 13:10

Zlatko Ficko je sodelavcem predal ključe novih vozil. (Foto: M. L.-S.)

Dr. Robert Robek, vodja sektorja za gozdarstvo. (Foto: M. L.-S.)

S predaje prvih letošnjih novih gozdarskih strojev in službenih vozil SiDG. (Foto: M. L.-S.)

Kočevje - Na državnem zemljišču pri blagovnih rezervah v Kočevju, kjer naj bi po napovedih direktorja družbe Slovenski državni gozdovi (SiDG), Zlatka Ficka, če bo vlada potrdila njihov projekt, še letos začeli graditi novo upravno stavbo družbe, so danes predali prvi letošnji sklop gozdarskih strojev in službenih vozil, s katerimi SiDG nadaljuje krepitev lastne gozdne proizvodnje.

Vozni park družbe Slovenski državni gozdovi je tako od danes bogatejši za petnajst osebnih službenih vozil znamke Dacia Duster, dva gozdarska traktorja znamke Valtra, dve gozdarski transportni kompoziciji MAN in dve priklopni vozili za prevoze okroglega lesa, medtem ko sta dva zgibna traktorja domačega proizvajalca Bijol v uporabi že konca 2019.

Kot je povedal direktor družbe Zlatko Ficko, ki je s predajo ključev vozil gozdarjem predal vozil gozdarska in službena vozila v uporabo, je nabava vozil eden od pomembnih strateških ciljev družbe. »V razmerah ponavljajočih se velikoprostorskih ujm v gozdovih SiDG se ne moremo več zanašati samo na razpoložljive izvajalce del na trgu,« je dejal in dodal, da se učinkovito obvladovanje razpršenih delovišč, pravočasno izvedbo sanitarnih sečenj in odvoze lesa lahko opravlja samo s primerno lastno opremo in ustrezno usposobljenim kadrom.

Lastno gozdno proizvodnjo so začeli vzpostavljati, kot je povedal, v začetku leta 2018 s prevzemom 13 delovnih strojev ter celotne gozdarske dejavnosti od hčerinske družbe Snežnik d.o.o. Kočevska Reka. Prve nabave nove mehanizacije in nove zaposlitve so izvedli že v letu 2018 in z njimi nadaljevali tudi letu 2019. Strateški cilj družbe je, kot je povedal,da bi do začetka leta 2021 razpolagali z zmogljivostmi za izvedbo 20 odst. sečnje in spravila lesa v državnih gozdovih, sočasno pa bodo nadaljevali tudi z opremljanjem terenskih ekip s službenimi vozili.

Doslej je SiDG v nakup gozdarske mehanizacije investiral skupaj 4,91 milijonov evrov ter 1,16 milijonov evrov v nakup službenih vozil.

Konec leta 2019 so razpolagal z 28 delovnimi stroji. Lastne zmogljivosti obsegajo transport gozdnih lesnih sortimentov in vse prevladujoče tehnologije za izvajanje sečnje in spravila (klasično sečnjo in strojno sečnjo ter žičniško spravilo). V lastni gozdni proizvodnji imajo skupaj 71 zaposlenih, od katerih jih dela 51 v Kočevju, 12 na območju Maribora in 8 na območju postojnske poslovne enote.

Kot je povedal vodja sektorja za gozdarstvo dr. Rober Robek, bo SiDG v letu 2020 predvidoma nabavil še dva kompleta za strojno sečnjo, pet zgibnih traktorjev, eno gozdarsko žičnico, dvanajst adaptiranih gozdarskih traktorjev in sedem tovornjakov za prevoze gozdnih lesnih sortimentov. Skupna vrednost novih strojev bo znašala 5,64 milijonov evrov. Ob koncu naslednjega leta načrtujejo, da bo oddelek gozdne proizvodnje sestavljalo 137 zaposlenih, od katerih bo kar 129 sekačev, upravljavcev gozdarske mehanizacije ter voznikov kamionov.

M. Leskovšek-Svete

