V zadnji četrtini strli odpor tekmecev

9.1.2020 | 09:00

Miha Škedelj je včeraj dosegel sedem točk.

Novo mesto - Novomeški košarkarji so sinoči s 84:76 premagali goste iz Polzele in tako zabeležili osmo zmago v državnem prvenstvu. S tem so naredili velik korak k uvrstitvi med prvih pet ekip, ki bodo tekmovanje skupaj s Cedevito Olimpijo nadaljevale v ligi za prvaka.

Ekipi sta se v letošnji sezoni že pomerili, v tretjem krogu so bili s kar 27 točkami razlike boljši Polzelani, zato so bili včeraj krkaši še bolj motivirani, da se jim oddolžijo za oktobrski poraz. A do zmage so prišli težje, kot kaže rezultat.

Gostje so sredi tretje četrtine vodili za devet točk (52:43), a domači košarkarji so se z delnim rezultatom 12:4 približali le na točko zaostanka. V nadaljevanju srečanja so Novomeščani niti igre prevzeli v svoje roke in v 34. minuti so imeli sedem točk prednosti (69:62). A borbeni gostje se niso predali in tri minute pred koncem razliko zmanjšali le na tri točke zaostanka. Miha Škedelj je nato zadel trojko, nato pa zadel v protinapadu po ukradeni žogi in tekma je bila odločena.

Vladimir Anzulović, trener Krke: »Čestitke našim igralcem in Hopsom za dobro tekmo. Veliko dogajanja na današnji tekmi gre na moj račun, saj sem se odločil odpočiti Lapornika, Coseya in Jonesa. Ko smo dvignili agresivnost v drugem polčasu, smo uspeli prelomiti tekmo, a so tudi Hopsi odigrali zelo kakovostno tekmo.«

Paolo Marinelli, igralec Krke: »Težka zmaga. Dokaj smo se izčrpali, a na koncu je pomembna zmaga. Delali smo nekatere napake, ki jih ne bi smeli. Na koncu čestitke fantom, da smo izvlekli to zmago, saj tekma ni bila lahka.«

Krka : Hopsi Polzela 84:76 (23:22, 41:42, 63:60)

Krka: Jarc 2 (2:2), Marinelli 22 (6:6), Škedelj 7 (2:2), Pašalić 11 (3:3), Fifolt 9 (1:1), Balažič 5, Jošilo 10 (2:2), Ramljak 18 (9:10).

R. N., foto: KK Krka

