Predvidoma do konca marca popolna zapora

9.1.2020 | 12:45

Gradnja pločnika v naselju Štefan. (Foto: R. N., arhiv DL)

Trebnje - Z Občine Trebnje so sporočili, da bo zaradi gradnje pločnika in rekonstrukcije cestišča v naselju Štefan popolna zapora dela odseka regionalne ceste, ki bo trajala najkasneje do konca marca. »Obvoz bo označen in urejen preko regionalnih in lokalnih cest. V kolikor bo potek del omogočal polovično zaporo, bo le ta tudi vzpostavljena. V kolikor zimske razmere ne bodo omogočale izvajanja del, bodo dela ustavljena in bo vzpostavljena polovična zapora,« so zapisali in ob tem dodali, da vse voznike prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.

Občina se je jeseni skupaj z državo lotila gradnje pločnika z javno razsvetljavo in obnove samega cestišča v naselju Štefan. Kot pravi mag. Janko Zakrajšek, vodja oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo na občini, so že uredili odsek od križišča pri gostilni Mišič do odcepa za Gorenjo Nemško vas, sedaj pa bo na vrsto prišel še spodnji odsek od križišča do železniške proge v Zidanem Mostu. »Obenem se bo nekoliko preuredilo tudi samo križišče, da bo preglednejše in tudi varnejše za vse udeležence v prometu. Prednostna cesta bo po novem tista proti Čatežu,« še dodaja Zakrajšek.

R. N.