Našli povzročitelja detonacije v Sevnici

9.1.2020 | 10:35

Foto: PU Novo mesto

Sevnica - Na številko policije 113 so v večer, 4. 1. soboto z2020, okoli pol enajste ure, prejeli več klicev občanov, ki so slišali močno detonacijo, ki je stresala okna v naselju Vrh pri Boštanju in so jo ponoči slišali tudi v deset kilometrov oddaljenih krajih, vse od Mokronoga do Škocjana. Poročali so o močnem poku in tresenju šip.

Policisti so še isti večer in v naslednjih dneh opravili več razgovorov z občani. Nekaj koristnih informacij so prejeli tudi po objavi poziva na družbenih omrežjih in medijih.

Ker so se pojavila namigovanja, da bi bila detonacija lahko posledica prebitja zvočnega zidu, so policisti preverili pri Kontroli zračnega prometa Slovenije in Slovenski vojski, vendar ni bilo potrjeno, da bi kakšno letalo v kritičnem času preletelo ozemlje Republike Slovenije. Izključili so tudi možnost potresa - tega dne, okoli pol devete ure zvečer, je bil po podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje sicer zabeležen zmerni potresni sunek v jugovzhodnem delu Slovenije, a so potres čutili le prebivalci Bele krajine.

Na številko policije 113 in številko za pomoč v sili 112 niso prejeli nobenih klicev o morebitnih poškodbah ljudi, živali ali premoženja, ki bi bile lahko povezane z omenjenim primerom.

V ponedeljek so policisti izven naselja Vrh pri Boštanju med vinogradi našli mesto, kjer je prišlo do detonacije neznane eksplozivne naprave oziroma eksploziva. Na površini okoli pet kvadratnih metrov so bili vidni znaki delovanja eksplozije (ožgana zemlja in trava), prav tako v okolici (poškodbe stebrov vinograda…). Obvestili so dežurnega preiskovalnega sodnika in okrožnega državnega tožilca. Komisija sektorja kriminalistične policije je v sodelovanju s sevniškimi policisti in bombnim tehnikom specialne enote policije opravila ogled. Udarni val eksplozije je poleg škode v vinogradu poškodoval tudi bližnji vikend (poškodbe vrat in razbito steklo okna).

V torek dopoldne so kriminalisti, policisti, vodnik službenega psa s psom za odkrivanje eksplozivov in specialisti bombni tehniki opravili hišne preiskave pri 35-letnemu osumljencu, ki so ga prijeli v ponedeljek pozno popoldne in ga pridržali. Pri ogledu kraja in hišnih preiskavah so zasegli električne vodnike in transformator (kar naj bi služilo kot pripomoček za električni sprožilec) ter še nekaj snovi, ki jih bodo poslali v nadaljnje preiskave v nacionalni forenzični laboratorij.

Po prvih ugotovitvah kaže, da je 35-letnik tako močno detonacijo, ki je poškodovala bližnji objekt in so jo občutili ali zaznali na razdalji deset kilometrov od kraja, povzročil z večjo količino kalcijevega karbida (snov, ki v kombinaciji z vodo tvori vnetljiv in eksploziven plin acetilen).

Za 35-letnika bodo napisali kazensko ovadbo zaradi povzročitve splošne nevarnosti. Za kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti po 1. odstavku 314. člena kazenskega zakonika je predvidena kazen zapora do 5 let. Z nespametnim ravnanjem je povzročil materialno škodo in vznemirjanje javnosti, k sreči pa ni bil nihče poškodovan.

M. L.-S.