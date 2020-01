Nesrečo povzročil pešec pod vplivom alkohola

Nekaj pred 20. uro je voznik osebnega avtomobila policiste obvestil, da je v Češči vasi trčil v pešca, ki naj bi takoj po nesreči sedel v osebni avtomobil in se odpeljal s kraja. Policisti so 36-letnega kršitelja izsledili. Zbrali so obvestila in ugotovili, da je nesrečo povzročil 36-letni pešec, ki je nenadoma prečkal vozišče izven prehoda za pešce in z osebnim avtomobilom zapustil kraj nesreče. 36-letni moški, ki se je v nesreči lažje poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,66 miligramov alkohola. Policisti bodo o kršitvah pešca z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče in mu izdali plačilni nalog.

Ukradel kamin in orodje

V noči na 8. 1. je v Semiču nekdo vlomil v počitniško hišo in odtujil kamin in orodje. Lastnico je oškodoval za 500 evrov.

Ukradel nakit in denar

Med 13. in 19. uro je v naselju Dobrave na območju Trebnjega nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in kozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Odtujil je zlat nakit in denar in lastnika oškodoval za okoli 2200 evrov.

Ob 13.02 se je v naselju Koče, občina Kočevje, oseba poškodovala pri padcu s konja. Poškodovano osebo so na kraju oskrbeli reševalci NMP Kočevje, v UKC Ljubljana pa jo je nato s helikopterjem prepeljala posadka helikopterja SV skupaj z dežurno ekipo HNMP na Brniku.

Nezakoniti prehodi državne meje

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju krajev Dobeno (Brežice), Bereča vas (Metlika), Koroška vas (Novo mesto) in Cerov Log (Šentjernej) izsledili in prijeli sedem državljanov Egipta, pet državljanov Maroka, tri državljane Sirije in državljana Albanije. Postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

