ZD Novo mesto bo še naprej vodila Alenka Simonič

9.1.2020 | 12:20

Alenka Simonič (Foto: arhiv DL)

Novo mesto - Svet zavoda ZD Novo mesto je sinoči izbiral novo vodstvo. Na razpis za funkcijo direktorja so prejeli dve prijavi, in sicer dosedanje direktorice Alenke Simonič in Srečka Vovka. 12-članski svet zavoda je soglasno odločil, da novi 4-letni mandat zaupa Simoničevi.

»Verjetno sem na pravi poti,« je odločitev danes za Dolenjski list komentirala Simoničeva in nadaljevala: »Sem izjemno ponosna, da sem lahko s čudovitim timom vodila zdravstveni dom v tem prvem mandatu in želim s to ekipo in ostalimi deležniki, ki z nami sooblikujejo kvalitetno javno primarno zdravstveno varstvo, nadaljevati začrtano pot z uresničevanjem našega poslanstva. To pa je ohranitev in krepitev javnega primarnega zdravstvenega varstva na podlagi načel: solidarnost, dostopnost, kakovost in učinkovitost. Pa tudi na temelju naših vrednot, kot so poštenost, zaupanje, pripadnost, odgovornost in medsebojno spoštovanje.«

Po njenih besedah je ZD Novo mesto lansko poslovno leto zaključil s pozitivnim rezultatom. »So pa pred nami novi izzivi, predvsem na podlagi določenih sistemsko neurejenih razmer, kot je na primer vsesplošno pomanjkanje zdravnikov, s čimer se aktivno ukvarjamo in vsakodnevno rešujemo tudi pri nas.«

Svet zavoda ima 12 članov, od tega so trije predstavniki MO Novo mesto, ostalih pet dolenjskih občin ima po enega, trije zastopajo interese zaposlenih in eden predstavlja uporabnike oz. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Mirjana Martinović