FOTO: Mladi likovniki se predstavljajo v Kocki

9.1.2020 | 13:30

Razstava bo v galeriji Kocka (nekdanja mala dvorana KC Janeza Trdine) na ogled do 16. januarja letos.

Likovni pedagog z OŠ Grm Uroš Strugar.

Novo mesto - V galeriji Kocka v KC Janeza Trdine so sinoči odprli razstavo 5. izletniške kolonije mladih likovnikov Dolenjske in Bele krajine. Na njej svoja dela predstavlja 49 učencev in učenk iz 11-ih osnovnih šol, na ogled pa bodo do 16. januarja.

»Toplo vam polagam na srce, naj to ne bo zadnja razstava,« je zbranim obiskovalcem in mladim avtorjem povedala vodja novomeške izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti Klavdija Kotar, ki se je ob tem zahvalila vsem mentorjem po šolah in mladim ustvarjalcem, ki vztrajajo na kulturnem področju in ga razvijajo. Pri tem jim po njenih besedah je in bo vedno stal ob strani JSKD, ki med drugim tako za mladino kot za odrasle prireja vrsto likovnih in drugih delavnic ter izobraževanj, pogrešajo pa večji razstavni prostor, saj bi tudi s tokratne kolonije lahko predstavili več del.

Likovni pedagog z OŠ Grm Uroš Strugar je ob odprtju povedal, da je lani v Italiji tako sodelovalo 16 mentorjev, enkratna kolonija pa je združila natanko sto mladih iz enajstih osnovnih šol. Likovni pedagogi ob podpori ravnateljev namreč vsako leto izberejo eno primerno mesto, običajno v tujini, kamor na enodnevni izlet odpeljejo nadarjene mlade ustvarjalce. »Nato se razporedijo po mestu, izberejo motive, spoznavajo kulturno dediščino, se družijo in učijo eden od drugega … Dela predstavimo na spletni strani kolonije, poleg samega ustvarjanja pa je neprecenljiva prav izmenjava izkušenj in nasvetov,« je povedal Strugar in nadaljeval, da želijo s tovrstnimi razstavami širšo javnost poučiti tudi o pomenu likovnega ustvarjanja za duhovni in mentalni razvoj mladih: »Likovni pouk namreč med drugim spodbuja iskanje in razvijanje lastnih idej, to je njegov glavni namen. Pred desetimi leti pa so osnovnim šolam odvzeli polovico likovnih ur in ena ura na teden je v današnjem šolskem sistemu premalo. Pripravlja se nova reforma in likovni pedagogi upamo, da ne bomo vnovič preslišani.«

M. Martinović

