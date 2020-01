Radi bi jih doma učili zdravstvene nege

9.1.2020 | 15:30

Mojca Tomažin, direktorica ETrŠ (druga z desne): »Posavje kot obmejna regija mora imeti enake možnosti na področju izobraževanja kot ostali dijaki po Sloveniji.«

Prizadevanja ETrŠ so tudi danes podprli predstavniki številnih posavskih šol. (Foto: M. L.)

Stavba ETrŠ ima dovolj prostora za uvedbo novih programov, prav tako imajo na šoli tudi dovolj učiteljev, poudarjajo v Brežicah. (Foto: M. L.)

Brežice - Ekonomska in trgovska šola Brežice (ETrŠ Brežice) je danes predstavila svoja prizadevanja za uvedbo izobraževalnih programov zdravstvena nega in bolničar.

Kot so poudarili, si ta ustanova že vsaj deset let prizadeva, da bi ji odobrili ta dva programa. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je vse njihove pobude zavrnilo, pri čemer je pojasnilo, da zbornica zdravstvene in babiške nege ne podpira širitve mreže šol in zaradi stanja na trgu dela.

Mojca Tomažin, direktorica ETrŠ, je opozorila, da je Posavje edina slovenska pokrajina, ki ima splošno bolnico, a nima izobraževalnih programov zdravstvena nega in bolničar. Kot je rekla, ima ETrŠ dovolj učiteljev za izvajanje omenjenih izobraževanj, mogoče bi vključili le še katerega za specialna področja.

Kot so poudarili na današnji konferenci, bi bilo v Posavju dovolj dijakov, ki bi se šolali na omenjenih smereh. Danes so udeleženci postregli tudi s podatkom, da je dijakov, ki se za omenjeno področje zdaj izobražujejo v sosednjih pokrajinah in se tja vozijo, toliko, da bi z njimi napolnili cel oddelek v ETrŠ.

Na današnji konferenci za novinarje so sodelovali še, direktorica Splošne bolnišnice Brežice Anica Hribar, direktorica območne službe Zavoda za zaposlovanje Saša Mohorko, poslanca državnega zbora Tomaž Lisec in Igor Zorčič, ravnatelj Gimnazije Brežice Uroš Škof, direktorica Šolskega centra Krško-Sevnica Erna Župan, ravnatelj Srednje šole Sevnica Matjaž Prestor, ravnatelj srednje in poklicne šole Krško Jože Pavlovič, župan občine Brežice Ivan Molan in vodja pilotnega projekta MOST Carmen Rajer.

M. L.

