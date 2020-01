Vojska bo v Vinici sanirala dovozne poti za varovanje meje

9.1.2020 | 17:45

Foto: spletna stran SV

Vinica - Slovenska vojska bo sanirala dovozne poti na območju Vinice, ki jih za varovanje meje uporabljajo patrulje. Poti so težko prevozne, v slabših vremenskih razmerah pa so lahko celo nevarne. Z deli naj bi končali do konca januarja, piše na spletni strani Slovenske vojske.

Za pomoč pri urejanju poti je vojsko zaprosila policija, ki po teh poteh dostopa tudi do opazovalnic. Vojska bo uredila odseke v skupni dolžini pet kilometrov. Dovozne poti bodo ravnali in utrjevali z gramozom, ki ga financira Občina Črnomelj.

S podobnimi deli je vojska novembra lani izboljšala stanje dovoznih cest na področju Balkovcev, so zapisali.

Slovenska vojska sodeluje pri preprečevanju nezakonitih prehodov meje od 2015, od 2016 pa sodeluje tudi pri varovanju meje. V varovanju sodeluje za dve pehotni četi vojakov, pomaga pa tudi helikopterska posadka. Vojaki s policisti sodelujejo v mešanih patruljah ter pri postavljanju in vzdrževanju začasnih tehničnih ovir. Od septembra 2018 vojska podpira policijo tudi z opazovanjem širšega območja državne meje z moštvom in brezpilotnimi letali, je poročala STA.

Septembra so sicer za vojake, ki sodelujejo pri varovanju meje, v Črnomlju postavili 14 bivalnih kontejnerjev. V njih biva 30 vojakov, ena skupina pa je tam nastanjena pet dni. Tako Slovenska vojska optimizira delovanje, skrajšuje čas vožnje in omogoča daljšo prisotnost vojakov na območju. Vojaki pa so tako tudi manj obremenjeni, saj se ne vozijo dnevno na mesto opravljanja nalog.

Skupno je Slovenska vojska na podporne naloge policiji pripadnike napotila 170.000-krat. Vojaki so postavili in vzdrževali tudi okoli 160 kilometrov začasnih tehničnih ovir, še piše na spletni strani.

M. M.

