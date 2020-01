Gorelo blizu silosa

9.1.2020 | 19:55

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Danes ob 11. uri je na Dvoru gorelo v ceveh med mizarsko delavnico in silosom za žagovino. Gasilci PGD Žužemberk in Dvor so požar pogasili, odstranili poškodovano opremo, izpraznili ostanek žagovine iz silosa ter pregledali s termovizijsko kamero, poročajo dežurni iz ReCO Novo mesto.

Nekoliko prej, ob ob 9.34 so v Dolenjem Kronovem zagorele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Bela Cerkev in PGD Šmarjeta so goreče saje pogasili, očistili dimnik, prezračili prostore ter jih temeljito pregledali s termovizijsko kamero.

V Beli krajini je dan minil bolj mirno, iz Posavja pa poročajo o manjšem požaru: ob 17.42 je na mejnem prehodu Obrežje gorela vsebina zabojnika za komunalne odpadke. Gasilci PGD Obrežje so požar pogasili.

M. M.