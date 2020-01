Slovesnost ob dnevu slovenskega vojaškega letalstva

10.1.2020 | 08:00

Ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Cerklje ob Krki - V Vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki bo jutri ob 10. uri slovesnost ob dnevu vojaškega letalstva, ki ga bo Slovenska vojska praznovala s slovesnim postrojem pripadnikov in pripadnic 15. polka vojaškega letalstva.

Dan slovenskega vojaškega letalstva praznujejo v spomin na prvi bojni polet, ko sta pilota Vilko Peternelj in Franc Zupančič, pripadnika ljubljanske letalske stotnije, 12. januarja 1919 poletela na izvidniški polet na Koroško. Začetki slovenskega vojaškega letalstva sicer segajo v leto 1918, ko sta bili 14. in 15. decembra ustanovljeni ljubljanska in mariborska letalska stotnija.

M. L.-S.