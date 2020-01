Z avtom na streho

10.1.2020 | 07:00

Sinoči ob 19.58 uri se je v Jelševniku, občina Črnomelj, osebno vozilo prevrnilo in obstalo na strehi. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, policistom pomagali z osvetljevanjem kraja dogodka, posuli razlite motorne tekočine in očistili cestišče ter vozilo postavili na kolesa. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so na kraju oskrbeli eno osebo in jo prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Gorele saje

Ob 18.22 so v naselju Veliki Kamen, občina Krško, zagorele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Veliki Kamen so požar pogasili z ročnim gasilnim aparatom.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 8:30 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRISTAVA;

- od 9:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRAŽA.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:30 do 14:00 ure zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRHOVCI na izvodu Vrhovci.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 15:00 motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAŠIČI , izvod Gor. Drašiči.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARA VAS PRI ŠKOCJANU;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, oskrbovanmi iz TP KIJ, TP LUTRŠKO SELO.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Hantine, Male Drušče, Rogačice, Primož, Osredek pri Zavratcu in Hubajnica med 8.15 in 14.15 uro in na področju nadzorništva Brežice na območju TPj Boršt izvod Boršt sever in Bukošek križišče izvod Slovenec med 8.30 in 12. uro.

M. K.