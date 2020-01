Zakaj na Jakčevem grobu še ni kipa?

10.1.2020 | 11:30

Jakčev nagrobnik na ločenskem pokopališču. (Foto: F. Koncilija, arhiv DL)

Novo mesto - Pretekli teden smo v rubriko Halo, tukaj je bralec Dolenjca prejeli zanimiv klic.

Novomeščanka je ob nedavnih praznikih obiskala svoje pokojne na ločenskem pokopališču v Novem mestu in jim prižgala svečko. Ob sprehodu po pokopališču se je ustavila tudi na družinskem grobu znanega novomeškega slikarja Božidarja Jakca. Začudena je bila, da tam še vedno ni njegovega kipa. »Že dolgo nazaj je, kaki dve leti gotovo, kar so nepridipravi ukradli njegov bronast doprsni kip. Zanima me, kako da še ni novega. To je kar sramotno za Novo mesto,« meni klicateljica, ki se sprašuje, čigava naloga je, da se to spremeni in slikar svoj kip dobi nazaj: Jakčevih sorodnikov, novomeške občine ali koga drugega.

Vprašanje smo naslovili na Mestno občino Novo mesto, kjer pravijo, da je spomenik Božidarja Jakca na ločenskem pokopališču v zasebni lasti, »zato Mestna občina Novo mesto ne more posegati v lastninsko pravico. Skrb za kulturne spomenike v zasebni lasti sicer vsako leto podpiramo preko javnega poziva za sofinanciranje akcij zaščite kulturne dediščine.«

L. Markelj