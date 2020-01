Intersocks prešel v roke Indijcev

10.1.2020 | 09:45

Skladišče Intersocks (Foto: M. L.-S.)

Kočevje - Že sredi oktobra lani so v javnost pricurljale novice, da bo tovarna nogavic Intersocks iz Kočevja že kmalu imela novega lastnika. Po pisanju časnika Finance, ga je dobila konec prejšnjega leta.

Do tedaj je bil Intersocks družinsko podjetjev lasti Nizozemca Dé Louisa Hurwitsa, ki je podjetje ustanovil leta 1979. V Kočevju je podjetje prisotno od leta 1992, saj so s svojo konfekcijsko proizvodno enoto prišli v Slovenijo šele po osamosvojitvi, ko so se z demokratizacijo družbe spremenili tudi pogoje za gospodarjenje.

Podjetje je v vseh letih, še posebno pa v letu 2018, ko so zgradili novo, sodobno pletilnico, veliko investiralo in ima danes izpostave v več državah, samo v Kočevju pa več kot 100 zaposlenih.

Novi lastnik Intersocksa je podjetje iz Indije. Po neuradnih podatkih naj bi za Intersocks plačali okoli 20 milijonov evrov.

M. L.-S.