Karitas obiskal stanovalce Trubarjevega doma upokojencev

10.1.2020 | 10:40

Foto: arhiv Karitas Radeče

Loka pri Zidanem mostu - Župnijska Karitas Radeče je včeraj obiskala stanovalce Trubarjevega doma upokojencev Loka pri Zidanem mostu. S sadno in sladko pozornostjo ter Marijanskim koledarjem so obdarili skupno 32 posameznikov, zanje pa so pripravili tudi krajši kulturni program.

Uvodoma je na citre zaigrala Klara Zemljak, zbrane, ki jesen življenja preživljajo v Loki, pa so z izbranimi mislimi nagovorile mlade Lejla Anžič Simončič, Živa Štruclin in Žana Avsec. Za glasbo sta poskrbela Matija Lazar na harmoniki in Jošt Kavšek na trobenti.

Na pobudo radeškega župnika Mira Berglja, ki je vsem zaželel vse lepo in vse dobro v letošnjem letu, so skupaj zapeli prvo kitice tradicionalne božične pesmi Sveta noč, v nadaljevanju pa sta nekaj besed zbranim namenila tudi župnik Župnije Svibno Janez Jasenc in tajnik Župnijske Karitas Radeče Miran Prnaver, ki je med drugim povedal, da je za letošnji obisk z obdarovanjem poskrbela kar 19-članska ekipa in v zaključku tudi sam vsem zaželel lepo in blagoslovljeno leto 2020.

M. L.-S.

