Izkoristi krajšo odsotnost stanovalcev in ukradel denar in nakit

10.1.2020 | 14:00

Ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

V Krški vasi (PP Brežice) je med 17. in 20. uro nekdo izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev in skozi vrata terase vlomil v stanovanjsko hišo. Odtujil je denar in zlat nakit in lastnike oškodoval za okoli 3000 evrov.

Poskus izmika mejni kontroli

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila slovenskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled tovornega vozila, kjer so v tovornem delu našli štiri državljane Afganistana, ki so se skriti med tovorom poskušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Nezakoniti prehodi državne meje

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Prečne izsledili in prijeli tri državljane Maroka. Postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

M. L.-S.