FOTO: Izjemne grafike po Sarajevu na ogled še v Straži

10.1.2020 | 13:10

Odprtja razstave so se udeležile tudi nekatere avtorice. Z leve proti desni: vodja JSKD OI Novo mesto Klavdija Kotar, Nataša Franko, Maja Mlakar, Ljiljana Čuček in Ines Zgonc, spredaj še Tamara Rifelj in Violeta Sekulovska. (Foto: M. M.)

Saksofon kvartet (Foto: M. M.)

Straža - Novomeška izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti (JSKD) je s KUD Straža in ob podpori straške občine sinoči v tamkajšnjem kulturnem domu na ogled postavila grafike enajstih udeležencev njihovih grafičnih delavnic pod mentorstvom Hama Čavrka, ki so pred leti epilog dočakale v obliki dveh izjemnih grafičnih map, naslovljenih 10+ in Mestna veduta.

»Posebnost novomeškega JSKD v primerjavi z ostalimi po državi je prav kontinuirano, več kot dve desetletji trajajoče organiziranje delavnic, med njimi prav grafične delavnice za otroke, mladino in odrasle. Gre za likovno zvrst, ki zahteva od udeležencev zavzeto ukvarjanje z vsemi podrobnostmi in težavami tehničnih postopkov in tiskanja. Vseskozi smo imeli srečno roko tudi pri izbiri vrhunskih mentorjev, kot so Gorazd Šimenko, Nataša Mirtič, Janko Orač, Marin Berovič in Zora Stančič. Leta 2013 se nam je pridružil še priznani grafični ustvarjalec, kipar in slikar, docent na katedri za grafiko na Akademiji uporabnih umetnosti na Reki Hamo Čavrk,« je odprtje gostujoče razstave pospremila vodja novomeškega JSKD Klavdija Kotar in nadaljevala, da je pri umetnosti pomembno, da je delo kvalitetno, ne pa ali ga je ustvaril akademsko izobraženi ali ljubiteljski ustvarjalec. Takšno prepričanje goji tudi Čavrk in tako so po mnenju likovnih kritikov izjemne grafike, nastale na delavnicah, predstavili v omenjenih dveh grafičnih mapah, ki sta bili sinoči tudi v fizični obliki na ogled v avli KD Straža.

Razstava se je po besedah Kotarjeve ravno vrnila iz Sarajeva, pred tem je gostovala v Zenici, straškemu kulturnemu društvu pa se je zahvalila za sprejem še v njihovem okolju. Na ogled so grafike avtorjev Rowene Božič, Ljiljane Čuček, Nataše Franko, Maje Mlakar, Vide Praznik, Boštjana Puclja, Tamare Rifelj, Violete Sekulovske, Aleše Sušnik Škedelj, Sabine Šiler Hudoklin in Ines Zgonc, razstava pa bo v KD Straža na ogled do 20. februarja 2020.

V spremljevalnem programu so nastopile mlade glasbenice, zbrane v Saksofon kvartetu: Neja Anderle (sopranski saksofon), Lucija Mlakar (altovski saksofon), Tia Ivajnšič (tenorski saksofon) in Brina Kren (baritonski saksofon). Predstavile so se z Bachovim Preludijem in fugo XVI, prirejenim za saksofonski kvartet ter prvim in četrtim stavkom skladbe Premier Quartuor J. B. Singeleeja.

Mirjana Martinović

