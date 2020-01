Ko bo jasno, bodo videli zelo daleč

10.1.2020 | 16:40

Vodovodni stolp je znamenitost Brežic (na fotografiji). Podoben stolp je v Sloveniji edino še v Kranju, kjer ga prebivalci tudi omenjajo s ponosom. (Foto: M. L.).

Brežice - Vodovodni stolp v Brežicah bi naredili za mestni razgledni stolp.

Preden ga bodo spremenili v tako brežiško turistično zanimivost, bo občina uredila vse podrobnosti v zvezi z njegovim (do)sedanjim najemom.

Občinski svetniki so v luči želje po omenjeni ureditvi in ob mislih na besedilo pogodbe med občino in najemnikom na seji pred časom znova predlagali županu, naj občina preveri spoštovanje najemne pogodbe. Dopuščajo namreč možnost, da pravno načelo »pogodbe je treba spoštovati« v primeru najemna vodovodnega stolpa ni zaživelo v celoti.

Od tega, koliko se je najemnik držal pogodbe, naj bo odvisno, predlagajo svetniki, koliko bi občina morda še dala najemniku odškodnine, če bi odstopila od pogodbe. Mnenja o tem, kaj se je dogajalo s stolpom v primerjavi s pogodbenimi določili, so v Brežicah različna. Zanimivo je, da občina ne zavrača domnev, da je bila pogodba deloma neuresničena. Vsekakor je vodovodni stolp po nedavni seji brežiških občinskih svetnikov še korak bliže temu, da nad njim postavijo svoj drobnogled pravniki.

Kakorkoli, vodovodni stolp je na takem mestu, da se z njega vidi zelo daleč, še posebno v jasnem vremenu.

M. Luzar