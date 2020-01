Delavnica Poslušanje vonjav

10.1.2020 | 15:45

Krško - Pred Galerijo Krško bo jutri ob 16. uri zbor udeležencev delavnice z naslovom Poslušanje vonjav. Delavnico bodo izvedli ob razstavi Postelja, vizualne umetnice Nataše Skušek, ki so jo v Galeriji Krško odprli 5. novembra lani, na ogled pa bo do 9. februarja. Delavnica bo trajala do 17.30, vodila pa jo bo umetnica Barbara Pia Jenič, ki se ukvarja z obujanjem čutne percepcije in uporabo čutov v umetnosti in je za razstavo Postelja, kot del instalacije, oblikovala poseben vonj.

»Umetnica nas bo vodila čez postopek poslušanja vonja, prepustili mu bomo, da nas vodi v skrite sobane naših spominov in nezavednega. Iz podob, ki nam jih bo priklical, bomo kreirali vsak svojo zgodbo ali vizualni izraz uvidenega,« so zapisali v Kulturnem domu Krško v vabilu na delavnico. Udeležence brezplačne delavnice vabijo, da s sabo prinesejo vonj, ki jim nekaj pomeni ali jih na nekaj spomni, kot so denimo parfum ali kakšni manjši dišeči predmeti.

