Praznovali 40-letnico Doma starejših občanov Novo mesto

10.1.2020 | 14:45

Novomeški župan Gregor Macedoni je ob 40-letnici DSO Novo mesto direktorici Mileni Dular izročil občinsko priznanje.

DSO Novo mesto nudi institucionalno varstvo 350 stanovalcem, še tolikšnemu številu starostnikov pa tudi pomoč na domu. Jubilejno leto bodo praznovali pod sloganom Skupaj je bolje.

Novo mesto - »Prav na današnji dan pred 40 leti je naš dom odprl vrata prvim stanovalcem. V 105 sobah je bilo tedaj na voljo 163 postelj, ki prvo leto še niso bile v celoti zasedene. A je bil dom že čez tri leta dograjen zaradi novih potreb, tako da je lahko sprejel še 180 stanovalcev, povpraševanje po prostih mestih pa se je nadaljevalo. Z leti so se spreminjali standardi, v zadnjih letih smo največ pozornosti namenili prav izboljšanju kakovosti bivalnih pogojev,« je polno avlo obiskovalcev danes nagovorila direktorica Doma starejših občanov Novo mesto Milena Dular in v nadaljevanju orisala vse večje naložbe minulih let, s katerimi se novomeški dom danes uvršča med največje domove v državi in je po besedah direktorice tudi med najcenejšimi.

Kot je še poudarila, nenehno skrbijo za dobro počutje stanovalcev, največja zasluga pa gre njihovim zaposlenim in vrsti prostovoljcev. Ob jubileju, ki ga bodo skozi leto praznovali pod sloganom Skupaj je bolje, se je zahvalila največji pokroviteljici, tj. tovarni zdravil Krka, pa Lions klubu Novo mesto, Šolskemu centru Novo mesto in vrsti drugim javnim zavodom ter občinam, s katerimi dobro sodelujejo.

DSO Novo mesto danes skrbi za 350 stanovalcev, od tega jih je skoraj tretjina starih čez 90 let, imajo tudi tri stoletnike. Prav tako okoli 350 starostnikom na območju sedmih dolenjskih občin nudijo storitev pomoči na domu, med njimi so štirje stoletniki.

Današnjega praznovanja se je med drugimi udeležila ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ksenija Klampfer, vršilka dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za socialne zadeve Mojca Pršina, župan MO Novo mesto Gregor Macedoni in nekaj županov sosednjih občin, novomeški škof msgr. Andrej Glavan, pastor Evangelijske cerkve Dobrega pastirja Daniel Brkič in številni drugi. Macedoni je Dularjevi ob jubileju izročil tudi priznanje MO Novo mesto.

Podrobneje pa v prihodnji tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: Mirjana Martinović

