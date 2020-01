Peška, delavec in avto na boku

10.1.2020 | 18:40

Dopoldne se je v gozdu pri naselju Bistrica, občina Črnomelj, pri podiranju dreves poškodoval delavec. Gasilci PGD Črnomelj so poškodovanega delavca iz gozda prenesli do reševalnega vozila, kjer so ga reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj oskrbeli in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Malo pred 9. uri je pri naselju Sela pri Hinjah v občini Žužemberk voznik zapeljal s cestišča in pristal z vozilom na boku. Prvi so bili na prizorišču gasilci PGD Žužemberk, ki so poškodovanemu vozniku pomagali iz vozila in ga oskrbeli do prihoda reševalcev. Ko so zavarovali kraj nesreče so odklopili akumulator, pomagali policiji pri usmerjanju prometa in nato postavili vozilo na kolesa. Iztekle tekočine so posuli z vpojnim sredstvom in očistili cestišče. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovano osebo na kraju oskrbeli in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Ob 10.35 je na Šmihelski cesti v Novem mestu osebno vozilo zbilo peško. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovano osebo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Ob 8.59 je na področju naselja Srednja vas, občina Semič, v gozdu občan našel neeksplodirano ubojno sredstvo. Pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske regije sta odstranila in shranila na varno minometno mino kalibra 81 mm, nemške izdelave, ostanek 2. svetovne vojne.

