Gorelo zapuščeno vozilo

11.1.2020 | 07:05

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Sinoči ob 20.16 je v bližini naselja Sovinek v občini Semič gorelo zapuščeno osebno vozilo. Gasilci PGD Semič so pogasili požar, obveščene so bile pristojne službe.

Nadaljevalo se bo suho vreme

Danes bo precej jasno, v vzhodni Sloveniji občasno nekoliko bolj oblačno. Zjutraj in deloma dopoldne bo po nekaterih kotlinah megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem do okoli 14 °C.

Jutri je v jugovzhodni in deloma osrednji Sloveniji sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo zjasnilo. Drugod bo precej jasno z nekaj jutranje megle po nekaterih kotlinah. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo zvečer ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do -1, ob morju in v krajih z burjo do 5, najvišje dnevne od 2 do 7, na Primorskem do 12 °C.

V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo suho vreme.

L. M.