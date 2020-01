Ana Pavlin z Otočca je 24. vinska kraljica

11.1.2020 | 07:45

24. vinsko kraljico Ano Pavlin sta sinoči okronala Janez Erjavec, predsednik uprave Pomurskega sejma, in ministrica Aleksandra Pivec.

Nova vinska kraljica s staršema

Radenci, Otočec - V Radencih so sinoči za 24. vinsko kraljico Slovenije okronali 24-letno študentko zadnjega letnika magistrskega študija turizma na ljubljanski ekonomski fakulteti Ano Pavlin z Otočca na Dolenjskem, ki je bila leta 2018 tudi cvičkova princesa.

Po besedah Aleksandre Pivec, ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter slavnostne govornice na prireditvi Pomurskega sejma, ki je nosilec projekta Vinska kraljica Slovenije, vinske kraljice pomembno prispevajo k pozicioniranju in promociji vinogradništva in vinarstva. "To sta izredno pomembni gospodarski panogi, zato so lani na kmetijskem ministrstvu oblikovali svet za razvoj vinogradništva in vinarstva, s čimer bosta ti panogi pridobili na pomenu". Ministrica si želi, da bi se obe panogi tudi pridružili sektorski promociji, ki bi bila tako enotna.

Ano Pavlin je v novembru 2019 izbrala komisija, ki jo Pomurski sejem oblikuje s predstavniki pokroviteljev in stroke. V letu 2020 bo predstavljala vse tri slovenske vinorodne dežele, slovenska vina, vinogradništvo, turizem in kulturno dediščino na številnih dogodkih doma in v tujini.

Pavlinova je članica Društva vinogradnikov Grčevje, izkušnje v vinogradništvu si nabira že od otroških let, očetu pomaga pri delu v vinogradu, pri kletarjenju ter pri sprejemanju gostov na domači Matjaževi domačiji.

Vino vinske kraljice pridelali Martinčičevi iz Šmalčje vasi

Nova slovenska vinska kraljica s kozarčkom rujnega.

Za naziv vinske kraljice je kandidirala, ker verjame v izjemen potencial slovenskih vin, ki lahko po njenem dosežejo še večja priznanja, kot so jih že. Prepričana je, da je vino izjemen, a premalo izkoriščen potencial za razvoj turizma in nepogrešljiv del izjemne slovenske kulinarike. "Ni je dežele ali regije na svetu, ki bi na tako majhnem koščku ponujala tako izjemno enološko raznolikost, kot jo premore naša Slovenija, zato si bom prizadevala tudi za to, da martinovo postane državni praznik," je po kronanju povedala Pavlinova.

Številne prireditve v času martinovega, ko vlada mrtvilo, bi po njenih besedah lahko prirejali različne dogodke, poskušnje in strokovne posvete, na katere bi povabili številne ugledne tujce in turiste, kar bi Sloveniji in njenim vinom prineslo dodatno prepoznavnost in sloves. Ob tem pa je vinska kraljica tudi opozorila na zmernost pitja.

Jernej Martinčič

Vino vinske kraljice Slovenije 2020 je frankinja plus, letnik 2017, vrhunsko rdeče vino z zaščitenim geografskim poreklom, ki ga je pridelal in polnil Martinčič d.o.o. iz Šmalčje vasi pri Šentjerneju.

Čestitke mnogih, avto za leto dni



Po svečanem nagovoru in prisegi je Ani Pavlin, Vinski kraljici Slovenije 2020, najprej čestital predstavnik generalnega pokrovitelja, Deželne banke Slovenije, Mihael Janžekovič, direktor PE Pomurje.

Ana Pavlin bo leto dni vozila tale avto.

Čestitka predsednika PGD Grčevje Jožeta Kocjana.

Pri aranžmaju 5K svoja glasova prispevala tudi Matjaž Pavlin, oče 24. Vinske kraljice Slovenije ter Jernej Martinčič, pokrovitelj vina Vinske kraljice Slovenije

Pokrovitelj avtomobila, Avto Rajh - Ford, Ljutomer, Murska sobota, Dušan Rajh ji je za čas enoletnega mandata predal ključe kraljevske kočije, avtomobila Ford Ecosport 1.0, 125 KM, Ecoboost Titanium.

Po tem, ko je bila Ana Pavlin okronana za 24. Vinsko kraljico Slovenije 2020, ji je čestital in prisotne najprej nagovoril predstavnik generalnega pokrovitelja, Deželne banke Slovenije, Mihael Janžekovič, direktor Poslovne enote Pomurje. Vino vinske kraljice Slovenije 2020, Frankinjo Plus, letnik 2017, je predstavil Jernej Martinčič, pokrovitelj kraljevskega vina.

Svoji občanki je ob zasedbi prestola 24. Vinske kraljice Slovenije 2020 ponosno čestital Boštjan Grobler, podžupan mestne občine Novo mesto. Čestitala sta ji in zbrane nagovorila Cvetko Zupančič, predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in Vesna Maučec, Direktorica hotelov, Zdravilišče Radenci, Sava Turizem d.d. V imenu dosedanjih Vinskih kraljic Slovenije ji je čestitala 21. Vinska kraljica Slovenije Maja Žibert, ki je nosila krono v letu 2017.

24. Vinski kraljici Slovenije je čestital predstavnik Društva vinskih svetovalcev Sommelier Slovenije Alojz Cedula, sekretar društva, pri čemer so jo sommelierji sprejeli tudi med svoje častne člane. Prisrčna je bila tudi čestitka kraljičinega matičnega Društva vinogradnikov Grčevje, ki so se množično udeležili slovesnosti. V imenu vseh članov ji je za mandat čestital predsednik društva Jože Kocjan.

Za glasbeni program slovenskih zimzelenih napevov je poskrbel družinski ansambel 5k iz Trebnjega. Pri aranžmaju 5K svoja glasova prispevala tudi Matjaž Pavlin, oče 24. Vinske kraljice Slovenije ter Jernej Martinčič, pokrovitelj vina Vinske kraljice Slovenije, oba prekaljena pevca v različnih pevskih zborih.

Več o novi vinski kraljici, ki je naše gore list, boste lahko izvedeli tudi v prihodnji tiskani izdaji Dolenjskega lista v rubriki Portret tedna.

L. M., foto: Jure Zauneker.

