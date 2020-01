Prenova ceste skozi Bučko napreduje

11.1.2020 | 13:00

Široka in pregledna cesta skozi Bučko s pločniki in avtobusnimi postajališči je bila dolgoletna želja Bučklanarjev.

Vrtičkarji z Bučke že z veseljem korakajo po novem pločniku.

Bučka - Trenutno največja naložba v občini Škocjan, to je temeljita prenova regionalne ceste Škocjan - Zavratec in sicer 1,3 kilometrskega dela skozi Bučko, se počasi bliža h koncu. Kot je že videti v teh dneh, bo Bučka zasijala v povsem novi podobi, predvsem pa bo poskrbljeno za boljšo varnost. Cesta je namreč zelo prometna, a brez pločnikov, na kar so vrsto le opozarjali krajani, ki so se bali zlasti za varnost otrok, saj imajo v kraju šolo in vrtec.

Obnovljeno cestišče - ima že grob asfalt - je po novem široko šest metrov, vidne so že mnoge glavne pridobitve: nov pločnik, štiri avtobusna postajališča, javna razsvetljava ter ureditev celotne komunalne infrastrukture, tudi obnova vodovoda.

Škocjanski župan Jože Kapler meni, da bo Bučka dobila dodano vrednost in da so lahko prebivalci ponosni in zadovoljni, saj je razlika več kot očitna. Ob ureditvi ceste skozi Bučko so na isti regionalni cesti veliko pridobili tudi krajani Dolenjih Radulj in vsi, ki se tam vozijo, in sicer z izgradnjo dveh propustov skozi oba potoka, novimi pločniki, dvema avtobusnima postajališčema (v smeri Sevnice in v smeri Škocjana) ter javno razsvetljavo. Ta dela so že zdavnaj nared.

Več o naložbi in kdaj bo dokončana, ter za kaj si še prizadeva Občina Škocjan na tej cestni povezavi, pa si preberite v prihodnji tiskani izdaji Dolenjskega lista.

V galeriji: utrinki s prenovljene ceste skozi Bučko.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija