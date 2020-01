Na bregu odprli Podeželsko-izobraževalni center

11.1.2020 | 09:55

Otvoritveni trak so prerezali državni sekretar na kmetijskem ministrstvu Jože Podgoršek, župan MO Novo mesto Gregor Macedoni, direktor Razvojnega centra Novo mesto Franci Bratkovič in direktor Centra biotehnike in turizma Grm Novo mesto Tone Horvat.

V kratkem bo zaživeli še trgovinica z domačimi produkti Dolenjske in Bele krajine.

Na podstrešju so uredili pisarne oz. učilnice.

Novo mesto - V prenovljeni hiši na naslovu Breg 1 v novomeškem mestnem jedru so včeraj odprli podeželsko-izobraževalni center, v katerem je nekaj učilnic in trgovinica z lokalnimi izdelki, ki bo uradno zaživela v kratkem. »Naša ambicija je, da objekt Breg 1 postane »ustvarjalnica idej v centru mesta«. S pomočjo izkušenih strokovnjakov bodo mladi lahko razvijali svoje ideje za zboljšanje življenja tako v mestnem kot podeželskem okolju, priložnost pa bodo imeli vsi, ki želijo aktivno sodelovati,« so povedali ob otvoritvi.

Center je del projekta »Z roko v roki do kakovostne prehrane«, ki je nastajal v okviru vodilnega partnerja LAS Dolenjska in Bela krajina ter v partnerstvu Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma, Visoke šole za upravljanje podeželja GRM Novo mesto ter Razvojnega centra Novo mesto. LAS Dolenjska in Bela krajina je skupaj s še tremi lokalnimi akcijskimi skupinami, LAS Notranjska, LAS med Snežnikom in Nanosom, LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, decembra 2017 za projekt dobil dobrih 115.600 evrov na razpisu ministrstva za kmetijstvo, 85 odst. denarja je prispevala EU.

Cilj partnerstva je ustvariti pogoje za vzpostavitev učinkovitega sistema lokalne trajnostne oskrbe z lokalnimi živili in s tem oblikovati kratke dobavne verige predvsem javnih ustanov.

Dekanja visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto Lea Marija Colarič-Jakše je ob včerajšnjem odprtju povedala, da bodo omenjeno središče namenili vrtičkarjem, osnovnošolcem, dijakom, študentom, meščanom in drugim obiskovalcem Novega mesta. Vzpostaviti želijo zaupanja vredno razvojno-informacijsko jedro, kjer bodo skušali predvsem mladim privzgojiti čut za lokalne izdelke in pridelke ter zdravo prehranjevanje. V projekt so vključene vzgojno-varstvene, izobraževalne in socialnovarstvene ustanove, namenjen pa je tudi ranljivejšim skupinam in njihovemu prehranjevanju.

V prenovljeni stavbi je v pritličju še velika učilnica z multivizijo, kjer bodo pripravljali različne delavnice in degustacije ter ponujali turistične informacije, v podstrešnem delu pa pisarne in dodatne učilnice. Skupaj gre za 230 kvadratnih metrov uporabne površine.

