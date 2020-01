Lokalni okusi in nova znanja

11.1.2020 | 11:30

Lepa udeležba turističnih ponudnikov s Posavja na dvodnevnem izobraževanju.

Mira Semić

Krško - Center za podjetništvo in turizem Krško je na posestvu Tri lučke v okviru SPOT svetovanje Posavje izvedel strokovno usposabljanje z naslovom Odličnost v gastronovmiji.

Slovenija bo postala Evropska gastronomska regija za leto 2021 in zato so v Posavju na to temo organizirali dvodnevno izobraževanje, namenjeno malim in srednjim podjetjem na področju turizma, da bi dvignili kakovost gastronomske ponudbe. Izobraževanje je potekalo teoretično in praktično z okušanjem jedi iz sladkovodnih rib ter kombiniranju z vini in pivi.

Tematiko osnove senzorične analize vina ter kombinacijo hrane in vina je predstavila vinska akademičarka v širši regiji in direktorica kulinaričnega vodnika Gault & Millau Slovenija Mira Semić.

Tematiko osnove strežbe hrane in pijače ter pomen izbire lokalnih dobaviteljev (kakovost surovin) sta predstavila dva lokalna priznana kuharja in sommelierja: Jure Tomiča (Ošterija Debeluh) in Grega Repovž (Gostilna Repovž).

Kot pravi Ksenja Kragl iz Centra za podjetništvo in turizem Krško, se je dvodnevnega izobraževanja udeležilo lepo število turističnih ponudnikov iz Posavja, ki si želijo tesnejšega povezovanja, lažjo dostopnost lokalnih pridelkov ter dvig kakovosti ponudbe in storitev na nivoju regije.

L. M., foto: CPT Krško

Galerija