Kmalu na več krajih brezplačen dostop do interneta

11.1.2020 | 15:00

Ena od točk z breplačnim dostopom do interneta je tudi občinska stavba. (Foto: L. M.)

Šentjernej - Občina Šentjernej je bila uspešna na evropskem razpisu oz. pozivu pobud WiFi4EU za brezplačni dostop do brezžičnega interneta na javnih mestih. Prejela je bon za vzpostavitev omenjene povezave v višini 15 tisoč evrov.

S pomočjo na javnem razpisu izbranega izvajalca del, novomeškega Telekoma in GVO-ja, bo tako na več javnih lokacijah po občini občanom na voljo brezplačen dostop do interneta in sicer v Kulturnem centru Primoža Trubarja, v Krajevni knjižnici Šentjernej, v JP EDŠ in na sejmiščnem prostoru, pred občinsko stavbo, v Zdravstveni postaji Šentjernej, na plac oz. na Trgu gorjanskega bataljona sredi občinskega središča ter v Podružnični šoli Orehovica.

Brezplačen internet bo tu deloval predvidoma od februarja naprej.

L. Markelj