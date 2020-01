Šola zdravja vsako jutro

11.1.2020 | 17:00

Tudi skupina v Šentjerneju je vsako jutro zagnana.

Šentjernej - Društvo Šola zdravja, ki je lani obeležila desetletnico delovanja, je že zdavnaj prerasla v množično gibanje odraslih, saj šteje že preko 4.500 članov, ki telovadi v več kot sto krajih po vseh Sloveniji.

Vsako jutro ob 7.30 se skupina, oblečena v oblačila oranžne barve, zbere tudi pri Kulturnem centru Primoža Trubarja v Šentjerneju in vneto telovadi po metodi 1000 gibov, ki jo je »izumil« ruski zdravnik dr. Nikolay Grishin, ki že dolgo živi in dela v Sloveniji. Člani tako vsako jutro skrbijo za svoje zdravje z različnimi gibalnimi vajami in veseli bodo vsakogar, ki sem jim še pridruži.

Besedilo in foto: L. Markelj