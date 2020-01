Z avtom se je prevrnila na bok

11.1.2020 | 17:50

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes ob 9.56 je pri odcepu za naselje Dolnja Paka v občini Črnomelj voznica z osebnim vozilom zapeljala na bankino in se z vozilom prevrnila na bok. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, vozilo postavili na kolesa in ga odstranili s ceste, z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine ter pomagali policistom pri urejanju prometa. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so voznico oskrbeli na kraju in jo odpeljali na pregled v ZD Črnomelj.

Trčila tri vozila

Danes ob 14.26 so v naselju Mali Ločnik v občini Velike Lašče trčila tri osebna vozila. Gasilci PGD Ribnica so odklopili so akumulatorje na vozilih ter posuli in počistili razlite tekočine.

Pogasili travniški požar

Popoldne ob 16.46 so gasilci PGD Goriča vas in Nemška vas pogasili travniški požar v bližini romskega naselja v Goriči vasi v občini Ribnica.

L. M.