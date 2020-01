Krka za en koš premagala Bodućnost

11.1.2020 | 19:55

Košarkarji Krke se danes veselijo zmage pred domačim občinstvom. (Foto: KK Krka)

Novo mesto - Košarkarji Krke so danes v dvorani Leona Štuklja pred okrog osemstvo gledalci v 15. krogu lige Aba premagali Budućnost s 73:72 (12:18, 35:36, 56:54).

Novomeščani, ki so v ponedeljek visoko izgubili v Beogradu proti Crveni zvezdi, so na domačem parketu tokrat pozdravili vodilno ekipo lige iz Podgorice, ki jo bo v prihodnje najverjetneje vodil Jurica Golemac, danes pa je še igrala po napotkih Petra Mijovića. Dolenjci so se tokrat pokazali v precej boljši luči in s trojko v izdihljajih tekme prišli do svoje šeste zmage v ligi. Črnogorci pa so doživeli četrti poraz.

Novomeščani so še na začetku druge četrtine zaostajali za osem točk, toda nato jim je uspel preobrat, sami so prišli do vodstva s šestimi točkami, a na glavni odmor sta ekipi šli praktično poravnani.

Tako je ostalo tudi v tretji četrtini ter tudi vse do izdihljajev zadnjega dela igre. V zadnjo minuto sta ekipi vstopili s 70:70, Hassan Martin je nato za goste 53 sekund pred koncem zadel enega od dveh prostih metov, domači pa so svoj napad zapravili.

Justin Cobbs je nato zadel spet enega od dveh prostih metrov za goste, vsega štiri sekunde pred koncem pa je dvorano razveselil Glenn Cosey, ki je zadel trojko za končnih 73:72. Slednji je bil z 21 točkami tudi prvi strelec tekme, pri gostih jih je 17 dosegel Cobbs.

* Sodniki: Javor (Slovenija), Obrknežević (Srbija) in Dragojević (Črna gora).

* Krka: Cosey 21 (2:2), Jones 6 (0:2), Đapa 1 (1:2), Balažič 8, Jošilo 14 (6:6), Lapornik 7, Ramljak 16 (6:6).

* Budućnost: Cobbs 17 (10:12), Ivanović 5 (1:2), Bamforth 6 (2:2), Martin 11 (1:6), Ilić 4 (2:2), Kilpatrick 16 (2:2), Božić 2, Meiers 4 (2:2), Nikolić 7.

* Prosti meti: Krka 15:18, Budućnost 20:30.

* Met za tri točke: Krka 10:26 (Cosey 5, Jošilo 2, Ramljak 2, Lapornik), Budućnost 4:14 (Kilpatrick 2, Cobbs, Nikolić).

* Osebne napake: Krka 24, Budućnost 18.

* Pet osebnih: Pašalić (40.).

Novomeščane tekma 16. kroga čaka prihodnjo nedeljo, in sicer proti Kopru Primorski v gosteh.

L. M.