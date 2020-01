Zagoreli v sodu odloženi kabli in bivalna baraka

12.1.2020 | 08:00

Včeraj ob 19.29 so v naselju Dobruška vas, občina Škocjan, so na divjem odlagališču smeti zagoreli v sodu odloženi kabli. Gasilci PGD Grmovlje so požar omejili in pogasili. Na kraju so bili prisotni policisti, so sporočili z novomeškega regijskega centra za obveščanje.

Na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje piše, da je ob 20.16 ob Črnomeljski cesti v Kočevju zgorela lesena baraka velikosti 6 x 5 m. Gasilci PGD Kočevje so pogasili polno razvit požar. »Videti je bilo da v baraki biva oseba, ki pa je ni bilo na kraju. V baraki sta bila uničena tudi dva kuhinjska aparata.«

R. N.