Prijava škode zaradi posledic toče tudi brez obrazca

12.1.2020 | 10:00

Toča v kraju Dolenji Boštanj lansko poletje. (Foto: J. N., arhiv DL)

Sevnica - Občina Sevnica poziva vse oškodovance iz katastrskih občin Trnovec, Podvrh, Žigrski Vrh, Ledina, Zabukovje, Tržišče, Krsinji Vrh, Telče in Studenec, da do 15. januarja prijavijo škodo, tudi če niso prejeli obrazca. Lastniki zemljišč, ki so v neurjih s točo v letu 2019 utrpeli škodo in do danes s strani Uprave RS za zaščito in reševanje niso prejeli obrazca za prijavo škode po toči, lahko oddajo prijavo na oddelku za gospodarske dejavnosti. Ob prijavi naj dostavijo zbirno (subvencijsko) vlogo za leto 2019, so sporočili s sevniške občine.

R. N.