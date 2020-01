Alibi na trhlih nogah

Tožilstvo Herakoviću očita, da je junija 2019 oropal zlatarno v Šentjerneju in iz nje odnesel dobrega pol kilograma zlatnine.

Novo mesto - Sojenje Mariu Herakoviću z Rake, ki ga tožilstvo bremeni, da je 26. junija lani oropal poslovalnico Zlatarstva Bartol v Šentjerneju, gre h koncu. Obtožnica temelji predvsem na izjavi očividca, ki je roparja s čelado na glavi videl nekaj trenutkov po tistem, ko je ta s plenom zapustil zlatarno. Priča je v roparju prepoznala Herakovića, a ta pravi, da ima za čas ropa alibi.

Heraković je med sojenjem trdil, da je bil v času ropa v poslovalnici podjetja, ki v Krškem izposoja različne stroje in orodje. Tam naj bi vračal udarno kladivo, ki si ga je izposodil dan prej, na praznik 25. junija. Izposojo orodja naj bi mu na praznik, ko je poslovalnica sicer zaprta, omogočil poslovodja podjetja, ki je tudi očim njegovega dekleta. Orodje naj bi vrnil dan pozneje, 26. junija, ob 9.40, se pravi nekaj minut, preden se je v 20 km oddaljenem Šentjerneju zgodil rop zlatarne. To je dokazoval s pogodbo oz. zapisnikom o vrnitvi orodja.

A z zgodbo in dokumentom, ki naj bi jo podkrepil, še zdaleč ni vse tako, kot bi moralo biti, je na zaslišanju na sodišču povedal lastnik podjetja za izposojo orodja. Ta je dejal, da posnetki nadzornih kamer, ki bi pokazali, ali je na praznični 25. junij okoli poldneva kdo vstopal v podjetje, ne obstajajo več, elektronski nadzor, ki beleži vstope, pa za ta dan ni zaznal nobenega prihoda. Prav tako v evidencah podjetja nimajo pogodbe, ki jo je sodišču predložil Heraković in naj bi dokazovala njegovo nedolžnost. »Navedena številka pogodbe ni v skladu z našimi pravili in ne obstaja. Pri nas ima stranka vedno isto številko pogodbe, menja se le zapisnik,« je pojasnjeval lastnik podjetja in ocenil, da je pogodba najverjetneje ponarejena.

To je toliko bolj verjetno, ker je pod pogodbo podpisan poslovodja, ki je, kot je zaznal sistem za nadzor vstopa, 26. junija v poslovalnico prišel šele ob 10.43, se pravi uro po tistem, ko naj bi podpisal prejem vrnjenega udarnega kladiva. Sploh pa je bilo udarno kladivo takrat ves čas v podjetju in ga torej niso izposodili.

Herakovićev zagovornik Aleksander Sitar je sodnika Borisa Kodriča zaprosil za nekaj dni, v katerih bi se s stranko dogovoril o morebitnih novih dokazih. Če teh ne bo, bo sodnik bržkone že na naslednji obravnavi izrekel sodbo. Okrožna državna tožilka Vesna Fink je Herakoviću na predobravnavnem naroku v primeru priznanja krivde ponudila 5 let in 6 mesecev zapora, česar ta ni sprejel.

