Razmišljali o obnovi, a so se odločili za gradnjo novega doma

12.1.2020 | 12:00

Z leve proti desni: predsednik gradbenega odbora Blaž Ovnik, predsednik PGD Šentlovrenc Franci Lavriha in poveljnik šentlovrenških gasilcev Anže Razdrh.

Stari gasilski dom v Šentlovrencu, ki je dotrajan in premajhen za današnje potrebe gasilcev.

Šentlovrenc - Šentlovrenški gasilci pospešeno gradijo nov gasilski dom v Dolnjih Praprečah, kjer so leta 2017 kupili okoli 2.000 kvadratnih metrov veliko zemljišče poleg tamkajšnje železniške postaje. Za gradnjo novega so se odločili, ker je stari dom v Šentlovrencu, ki so ga zgradili pred več kot šestimi desetletji, že precej dotrajan, prav tako je premajhen za današnje potrebe gasilcev.

»Vozili, ki ju imamo v garaži, gresta komajda skozi vrata. Na vsaki strani je le nekaj centimetrov prostora. Težave imamo tudi z zamakanjem meteorne vode, ki priteče s hriba. Enkrat nam je vtičnice na steni kar ven porinilo. Prav tako gasilci nimamo primernih prostorov za shranjevanje opreme,« pravi poveljnik šentlovrenški gasilcev Anže Razdrh. Sprva so sicer razmišljali, da bi dom adaptirali, a so se odločili, da je primerneje, če gredo v gradnjo novega.

Zemljišče zanj so našli v sosednji vasi in proti koncu leta 2018 so imenovali tudi 8-članski gradbeni odbor, ki se je zagnano lotil projekta. Na začetku lanskega leta so tako že izbrali projektanta in zastavili plan dela. Poleti so vložili tudi vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja, kjer se je nekoliko zataknilo. Na upravni enoti so namreč zahtevali, da zaradi bogate arheološke dediščine trebanjske občine, pridobijo tudi kulturnovarstvene pogoje, ki so zajemali sondiranje celotnega terena. »Sami smo morali poiskati podjetje, ki se s tem ukvarja. Na začetku septembra so naredili potrebna izkopavanja, a na tem zemljišču na srečo niso naleteli na arheološke najdbe,« pove predsednik gradbenega odbora Blaž Ovnik in dodaja, da so v tem času uspeli pridobiti tudi izvajalca, gre za domače lokalno gradbeno podjetje. »Ker gre za objekt nad 200 kvadratnih metrov, po gradbenem zakonu ni samoudeležbe,« pojasnjuje Ovnik in poudarja, da vse delajo po črki zakona.

Novi objekt bo v primerjavi z dosedanjim bistveno bolj funkcionalen. V spodnji etaži bo sejna soba za okoli 60 ljudi, kuhinja, dve stranišči, pomožna soba za shranjevanje opreme, pa tudi sejna soba za potrebe tamkajšnje krajevne skupnosti, ki sedaj nima primernih prostorov, spodaj bosta tudi kurilnica in klet. V zgornji etaži pa bosta dve garaži, operativna soba, sušilnica in pralnica, stranišče, spredaj pa bo tudi vitrina, v kateri bo muzejska zbirka starih predmetov društva. Šentlovrenški gasilci bodo imeli v primeru intervencije tako hiter dostop na cesto. »Trenutno gradimo zgornjo etažo, sledi še plošča in streha, pod katero bo velik odprt prostor. Ko bo to narejeno, bomo približno na tretjini projekta,« pravi Ovnik.

Projektantska ocena investicije znaša okoli 400.000 evrov, gasilci iz Šentlovrenca pa poudarjajo, da jim brez pomoči Gasilske zveze Trebnje, občine z županom Alojzijem Kastelicem na čelu, lokalnih podjetnikov, ki imajo posluh zanje, in tudi krajanov ne bi uspelo. Predvidevajo, da bo novi dom zgrajen do leta 2023, ko se jim tudi izteče rok za uporabo starega, ki so ga prodali članu društva.

R. N.

Galerija