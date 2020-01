Kaj prinaša leto 2020?

12.1.2020 | 14:20

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenija Klampfer je napovedala poostren nadzor Inšpektorata za delo. (Foto: M. M.)

Novo mesto - Za letošnje leto je določen nov, višji znesek minimalne plače, prav tako je začela veljati spremenjena definicija minimalne plače, iz katere bodo izločeni vsi dodatki. Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenija Klampfer je ob tem napovedala tudi poostren nadzor Inšpektorata za delo nad izvajanjem zakona. Preverili smo, katere zakonodajne novosti še prinaša leto 2020.

Minimalna plača za delo, opravljeno v polnem delovnem času, je znašala 886,63 evra bruto, vanjo pa so bili lahko vključeni nekateri dodatki, kot so za delovno dobo, za delo v posebnih pogojih (izmensko, popoldansko, terensko delo ipd.) ter plačilo za poslovno in delovno uspešnost. Minimalna plača za delo, opravljeno v aktualnem letu 2020, pa bo znašala 940,58 evra bruto. Z januarjem bodo iz nje izločeni tudi vsi dodatki, določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi. V minimalno plačo že sedaj ni mogoče vštevati povračil stroškov v zvezi z opravljanjem dela, ki jih je delodajalec dolžan izplačati delavcu (npr. povračilo stroškov za prehrano, za prevoz na delo, stroškov na službenem potovanju) in drugih prejemkov iz delovnega razmerja (npr. regres za letni dopust, odpravnine, jubilejne nagrade).

Z ministrstva so ob tem opozorili, da gre pri dodatkih iz Zakona o delovnih razmerjih za zakonsko določene pravice, ki se jim ni mogoče odpovedati, njihov obseg in morebitni drugi dodatki pa so podrobneje opredeljeni še v preostalih aktih. Za njihove spremembe ali dopolnitve pa ni mogoč enostranski poseg delodajalca (spremembe bodisi kolektivnih pogodb ali pogodb o zaposlitvi).

