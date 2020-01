Zagorela suha trava in podrast

12.1.2020 | 19:00

Foto: arhiv DL

Z novomeškega regijskega centra za obveščanje so sporočili, da je ob 16.50 v ulici Šmihel v Novem mestu gorela suha trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel Novo mesto so pogasili približno 200 kvadratnih metrov goreče trave in grmovja. Posebne škode ni. O požaru so obveščeni policisti PU Novo mesto.

Ob 18.20 pa so zaradi požara v naravi v kraju Šmaver, občina Trebnje, sprožili sireno sistema javnega alarmiranja v kraju Vrhe in Dobrnič.

Prvi posredovalci pomagali oboleli osebi

Ob 14.04 so v naselju Krmelj, občina Sevnica, prvi posredovalci skupine AED Sevnica nudili prvo pomoč oboleli osebi do prihoda reševalcev NMP Sevnica.

R. N.