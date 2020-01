Gorelo ob robu gozda in v dimniku; danes brez elektrike

13.1.2020 | 07:00

Včeraj ob 18.21 uri je v kraju Šmaver, občina Trebnje, gorelo ob robu gozda. Gasilci PGD Vrhe in PGD Dobrnič so pogasili kup gorečih odpadkov na površini enega kvadratnega metra. Škode ni.

Ob 18.35 so v naselju Slovenska vas v občini Kočevje gasilci PGD Kočevje in PGD Stara Cerkev pogasili kup plastike in smeti v velikosti dveh kvadratnih metrov.

Ob 21.50 so na Reški cesti v Kočevju gorele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Kočevje so pregledali peč ter iz nje odstranili še goreče brikete ter vse pregledali s termovizijsko kamero. Nadaljnjo oskrbo je prevzela dimnikarska služba.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 10.00 do 13.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VESELICA, izvod Nad Šolo.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 11.00 do 13.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLŽ.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OSREČJE;

- od 8.00 do 11.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. PREKOPA;

- od 11.00 do 12.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEROV LOG.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes prekinjena dobava električne energijena območju TP Ravno med 11. in 14. uro.

M. K.