Najskrbnejši lastnik gozda Trebanjec Metod Mežan

13.1.2020 | 08:10

Skrben lastnik gozda in vinograda - Metod Mežan, v družbi žene Jožice in dveh od štirih vnukov: Neje in Nika.

Metod Mežan s priznanjem

Trebnje - Kdor pozna Metoda Mežana iz Trebnjega, ve, da je priznanje za najskrbnejšega lastnika gozdov v novomeški območni enoti, ki ga je nedavno že 21-ič podelil Zavod za gozdove Slovenije, prišlo v prave roke.

Mežan, sicer izučen pečar, ki si je pokojnino prislužil v Novolesu v Straži in v Račjem selu, je namreč skrben upravljavec gozda na svoji rodni kmetiji v Kamnem Potoku, kjer je domačijo sicer prevzel njegov sin Damjan. Seveda svoja znanja in izkušnje z veseljem prenaša tudi na mladi rod, saj mu ni vseeno, kako bo v prihodnosti.

Sam se je dela v gozdu učil doma, saj je njihova kmetija premogla okrog deset hektarov gozda. »Že kot majhen sem očetu pomagal tudi v gozdu pri vseh opravilih in se učil. Gozd je bil včasih pomembna dopolnilna dejavnost oz. dohodek za kmetijo. Les je bil bolj donosen kot danes. Gozd je kmetu pomagal, da je lažje preživel, da je k hiši prišel kak dodatni zaslužek. Danes v glavnem ni več tako, razen če gre za lastnike več sto hektarjev gozdov. Sicer pa so se kmetje bolj specializirali: ali so veliki kmetje ali so bolj gozdarji,« ugotavlja Metod, ki se kar na vsaka dva meseca odpravi pogledat po vseh parcelah, da vidi, ali je kaj nujnega za ukrepati in reševati, ali pa je vse v redu in se dela opravljajo načrtovano.

»Če npr. opazim kjer lubadarja, je treba seveda hitro ukrepati,« pravi Metod. Ker imajo Mežanovi pretežno mešani gozd, so imeli že nemalo težav s podlubniki. Nad lubadarja so se spravili temeljito, Metod je skrbno posekal vse okužene smreke, z družino so požgali in pospravili vse vejevje in obelili štore, da bo ja mir. Na nekem območju, kjer je nastal golosek, so se lotili tudi pogozdovanja. Na novo so zasadili predvsem bukev in javor - zlasti slednje je zelo hitro rastoče drevje.

O njegovih pogledih na gozd, na gospodarjenje z njim, o sodelovanju z gozdnim revirjem in s čim vse se še ukvarja Metod Mežan, pa si več preberite v aktualni številki Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj