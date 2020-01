Krkašice podprvakinje, kadeti Športnega društva SU bronasti

Kadetinje so osvojile drugo in kadeti šesto mesto. (Foto: NTK Krka)

Kadeti Športnega društva SU so bili bronasti. (Foto: ŠD SU)

Muta, Novo mesto - Koroški namiznoteniški delavci so konec tedna namenili zaključnemu turnirju ekipnega državnega prvenstva v kadetski konkurenci. Tako so se na Muti zbrali najboljši mladi igralci Slovenije in boji za državne prvake so bili na zavidljivi kakovostni ravni.

V soboto so bile na vrsti tekme v predtekmovalnih skupinah, včeraj pa za uvrstitev od prvega do četrtega in od petega do osmega mesta. Da v Novem mestu z mladimi dobro delajo, so dokazale tako deklice kot dečki, saj sta se obe ekipi uvrstili na ekipno najpomembnejše prvenstvo v državi.

Uspešnejše so bile kadetinje, ki so v očeh tekmic veljale za tihe favoritinje letošnjega prvenstva. Žal je v odločilni tekmi za zlato zmanjkalo sreče, a tudi na drugo mesto so v NTK Krka zelo ponosni. Podprvakinje državnega prvenstva so postale Kim Kastelic, Tina Cafuta, Ana Blatnik in Zara Judež, vodila jih je trenerka Manca Fajmut.

Kadeti so osvojili 6. mesto, za NTK Krko pa so igrali Benjamin Bećirević, Matic Vertuš, Janez Jedlovčnik in Žiga Vidmar, dečke je vodil Dane Šarlah.

Kadetska ekipa novomeškega Športnega društva SU, ki so jo po vodstvom trenerja Uroša Slatinška sestavljali Andraž Zupančič, Mark Gazvoda in Maj Murn, pa je na državnem prvenstvu osvojila odlično bronasto medaljo.

Športno društvo SU se je v finale uvrstil tudi z mladinsko ekipo, ki bo svoje priložnosti iskala prihodnji vikend v Izoli.

