Živahno na krškem drsališču

13.1.2020 | 18:00

Vabljeni na krško drsališče (Foto: Občina Krško)

Krško - Za vse ljubitelje drsanja je Občina Krško v sodelovanju tamkajšnjo Športno zvezo v petek popoldan na drsališču pripravila prav poseben program. Uvodoma sta se predstavili izučeni umetnostni drsalki, ki sta kasneje pripravili tudi kratko delavnico drsanja za začetnike, od pomoči pri obuvanju drsalk, pravilne drže na drsalkah, do pravilnega gibanje na drsalkah, zaustavljanja, varnega padanja, obiskovalce naučili tudi enostavnih trikov na drsalkah, vijuganja med klobučki in spretnostnimi poligoni, obiskovalci pa so se lahko pomerili tudi v ledenem bowlingu na drsališču, so sporočili iz krške občine.

Občina in športna zveza vabita na drsališče v starem mestnem jedru, kjer si lahko brezplačno tudi izposodite drsalke, od ponedeljka do petka med 15. in 19. uro, ob sobotah in nedeljah pa med 11. in 18. uro.

V sklopu projekta Mar nam je za skupnost od ponedeljka do četrtka predvidoma do konca februarja oz. do ugodnih vremenskih pogojev izvajajo tudi brezplačno vodeno vadbo ter svetovanje za najmlajše in odrasle. Število mest na vodenih aktivnostih je omejeno, in sicer skupine od 9 do 12. let na 12 vadečih, skupine od 5 do 8 let pa na 10 vadečih, zato je obvezna predhodna prijava.

Vadbene skupine do vključno 22. januarja so že popolnjene, za nadaljnje dni pa se lahko prijavite na spletni strani Športne zveze Krško https://www.szkrsko.com/sportna-zveza-krsko-drsalisce, so navedli v sporočilu za javnost. Na omenjeni spletni strani so zapisane tudi vse podrobnosti v zvezi z drsališčem.

M. Ž.

