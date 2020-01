Začel se je dvotedenski nadzor nad uporabo telefonov med vožnjo

13.1.2020 | 20:30

Predvidena globa je 120 evrov. (Foto: M. Ž. arhiv DL)

Ljubljana - Policisti od danes do 26. januarja izvajajo poostren nadzor nad uporabo mobilnih telefonov ter drugih naprav, kot so denimo tablice in prenosni računalniki, med vožnjo, ki zmanjšujejo voznikovo slušno in vidno zaznavanje. Z akcijo želijo, kot so zapisali na spletni strani, zmanjšati uporabo teh naprav in število tovrstnih prekrškov ter tako izboljšati prometno varnost. Med akcijo pa bodo pozorni tudi na ostale prekrške, ki zmanjšujejo prometno varnost.

Kot so opozorili, uporaba telefona med vožnjo zmanjšuje zbranost voznika in njegovo pozornost na dogajanje na cesti in njeni okolici. »Voznik lahko spregleda ključne informacije iz okolja. Spregleda lahko drugega udeleženca (pešce, kolesarje, drugo vozilo) ali pomembno prometno signalizacijo, zaradi česar se ne more pravočasno odzvati na nastalo situacijo. Takšne okoliščine lahko povzročijo hudo prometno nesrečo. Prav tako vozniki s takšnim ravnanjem pogosto sami povzročajo zastoje v prometu,« so poudarili.

Na policiji ugotavljajo, da se zadnja leta uporaba mobilnih telefonov, tablic, prenosnih računalnikov, GPS in drugih naprav med vožnjo povečuje, kar ima velik negativen vpliv na potek prometa in prometno varnost. Zato znova opozarjajo, da uporaba mobilnih telefonov med vožnjo ni dovoljena, predvidena globa za voznike, ki kršijo zakon, pa je 120 evrov.

»Zakon sicer dovoljuje uporabo naprave za prostoročno telefoniranje, vendar pa tudi prostoročno telefoniranje ni varno!« izpostavljajo in svetujejo, da med vožnjo vozniki ne upravljajo s telefonom, ne pregledujejo socialnih omrežij, si ne zapisujejo opomnikov, ne brskajo po spletnih straneh, ne fotografirajo ali snemajo, ne uporabljajo telefona za navigacijo …, saj morajo vožnji posvetiti vso pozornost.

»V primeru nujne uporabe mobilnega telefona je zato najbolj varno, da se ustavite na primernem mestu zunaj vozišča in pot nadaljujete šele, ko končate s pogovorom,« dodajajo.

Tudi kolesarje in pešce pozivajo, naj bodo pozorni na različne prometne situacije. Še posebej nevarna in prepovedana je uporaba mobitela med vožnjo s kolesom, saj otežuje upravljanje kolesa in zaviranje. Globa za uporabo telefona med vožnjo kolesa ali mopeda, za katerega voznik ne potrebuje vozniškega dovoljenja, je 40 evrov. »Tudi pri prečkanju ceste ne uporabljajte mobilnih telefonov, temveč svojo pozornost raje namenite lastni varnosti v prometu,« še opozarjajo.

