Ob pištolo, naboje, nakit, denar, štedilnike, slike, orodje ...

13.1.2020 | 16:40

Foto: Arhiv DL

V Dolenji vasi pri Raki je med sredo in petkom nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi balkonska vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel je nakit in lastnika oškodoval za 900 evrov.

V Orlaki na območju Trebnjega je med četrtkom in petkom neznanec skozi balkonska vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel je agregat, dve motorni žagi, električno ročno orodje, ključe dveh vozil in več slik. Oškodovanec ocenjuje, da je škode za okoli 10.000 evrov.

V Vrčicah na območju PP Črnomelj je med 4. in 11. janurajem neznanec vlomil v leseno brunarico ter ukradel plinski štedilnik in štedilnik na trda goriva. Lastnika je oškodoval za 300 evrov.

V Rodinah pri Trebnjem pa je med sredo in soboto nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel je denar in zlat nakit ter z vlomom in tatvino lastnike oškodoval za 2300 evrov.

V Družinski vasi je v soboto, ko so bili stanovalci odsotni, neznanec skozi balkonska vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore ter našel in nato tudi ukradel 1500 evrov.

Na parkirišču na Seidlovi cesti v Novem mestu je med soboto in nedeljo nekdo vlomil v tovorno vozilo in odnesel električno ročno orodje. Škode ja za okoli 2500 evrov.

V Dolenji Nemški vasi je v noči na nedeljo neznanec vlomil v poslovne prostore podjetja in ukradel več kosov orodja.

V soboto med 15. in 21. uro je v Grobljah pri Prekopi nekdo skozi balkonska vrata vlomil v stanovanjsko hišo in odnesel okoli 60 evrov. Z vlomom in tatvino je povzročil za 500 evrov škode.

V Veliki Loki je med petkom in nedeljo neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel je pištolo, naboje, dokumente in zlat nakit. Po oceni oškodovanec je z vlomom in tatvino povzročil za okoli 4500 evrov škode.

Včeraj, med 17. in 19.30, je v Dolenji Radulji (PP Sevnica) nekdo izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev in skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Ukradel je zlat nakit in lastnikom povzročil za okoli 2000 evrov škode.

Vlamljajo, ko v hišah ni nikogar

Policisti med preiskavami kaznivih dejanj vlomom ugotavljajo, da storilci v stanovanjske hiše vlamljajo v dnevnem času ali zgodaj zvečer, vedno pa takrat, ko v hiši ni nikogar. Zato ocenjujejo, da se storilci, ki vlamljajo v dnevnem času, pripravijo na izvršitev kaznivega dejanja. Najverjetneje opazujejo navade stanovalcev - npr. kdaj ti običajno odidejo od doma in kdaj se vrnejo, ali imajo v hiši psa, skozi katero okno ali vrata naj vlomijo, da bo čim manj tveganja, da jih kdo opazi in podobno. Ob vlomih v temnih delih dneva, predvsem v zgodnjih večernih urah, pa vlamljajo v hiše, v katerih očitno ni nikogar in nikjer v hiši ne gori luč. Storilci vlamljajo skozi vrata ali pritlična okna, preiščejo hišo ter kradejo predvsem denar in zlat nakit, so opisali na PU Novo mesto..

Občanom svetujejo, naj doma ne hranijo večje količine denarja in vrednejšega nakita. PIN kode plačilnih in bančnih kratic naj hranijo ločeno in naj jih ne označujejo, orožje pa hranijo v primernih protivlomnih in protipožarnih omarah. Omare in sefi naj bodo vgrajeni in zakriti. Priporočajo namestitev alarmnih sistemov in kakovostnih ključavnic.

"Žal še vedno obravnavamo primere, ko so oškodovanci močno olajšali delo tatovom, saj so ti našli ključe vhodnih vrat pod predpražnikom ali 'skrite' pod bližnjim cvetličnim lončkom. Ob naši odsotnosti poprosimo sosede, da so pozorni na sumljive okoliščine in o tem obvestijo policiste. Če gremo v večernih urah za krajši čas od doma, pa poskrbimo, da so v hiši prižgane luči, televizijski ali radijski sprejemnik. Ob upoštevanju osnovnih zaščitnih ukrepov lahko občutno zmanjšamo tveganje za vlom," svetujejo.

Že v preteklosti so občane pozivali, da jih obveščajo o pojavu sumljivih vozil ali oseb, ki bi si lahko ogledovali stanovanjske hiše in se pripravljali na izvršitev kaznivih dejanj. Za obveščanje se vsem občanom zahvaljujejo, saj so, kot so poudarili na PU Novo mesto, z njihovo pomočjo pri preprečevanju in preiskovanju kaznivih dejanj lahko še bolj učinkoviti. Predvsem v skupnostih, kjer se sosedje med seboj poznajo in imajo dobre odnose, so ljudje veliko bolj pozorni na dogajanje in hitreje prepoznajo sumljive okoliščine. Pozorni so na primer na neznano osebo, ki hodi okoli sosedove hiše ali na lajež psa, ki na ta način opozarja na prisotnost neznancev, še ugotavljajo.

Pri obžagovanju hlod zdrsnil na delavca

Črnomaljski policisti so bili v petek dopoldne obveščeni o nesreči pri delu v gozdu na območju Bistrice. Opravili so ogled in ugotovili, da je 30-letnemu delavca, ki je opravljal sečnjo dreves, pri obžagovanju podrtega drevesa hlod zdrsnil in ga huje poškodoval po nogah. Okoliščine policisti še preiskujejo in bodo z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.

Trčila v peško, ki je cesto prečkala izven prehoda

Policisti PPP Novo mesto so bili v petek dopoldne obveščeni o prometni nesreči pri železniški postaji Kandija v Novem mestu. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je 53-letna voznica osebnega atomobila trčila v 75-letno peško, ki je prečkala cesto izven prehoda za pešce. Hudo poškodovano peško so reševalci odpeljali v bolnišnico.

Zasegli ukradenega audija

Na mejni prehod Obrežje je v petek na izstop iz Slovenije pripeljal voznik tovornega vozila za prevoz osebnih avtomobilov slovenskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled natovorjenih vozil ter ugotovili, da je bilo eno izmed vozil ukradeno v Italiji. Ukraden Audi A4 so zasegli in o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

Prijeli deset tujcev

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje med v zadnjih treh dneh na območju kraja Bojanci (PP Črnomelj) in v Češči vasi pri Novem mestu izsledili in prijeli sedem državljanov Sirije, dva državljana Maroka in državljana Egipta. Postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

M. Ž.