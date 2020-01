Ogenj zajel leseno steno in strop

13.1.2020 | 19:20

Foto: Arhiv DL

V Gorenjem Vrhpolju v občini Šentjernej so zgodaj zjutraj, malo po pol peti uri, v dimniku starejše stanovanjske hiše gorele saje. Požar, ki je zajel tudi del lesene stene in strop, so pred prihodom gasilcev pričeli gasiti domači. Gasilci PGD Gorenje Vrhpolje in Šentjernej so ogenj omejili in pogasili, s termo kamero pregledali objekt in ga prezračili. Ogenj je poškodoval leseno steno in strop na velikosti okoli treh kvadratnih metrov. Gasilci PGD Gorenje Vrhpolje so izvajali gasilsko stražo.

Gorelo v kurilnici

V Trsteniku v občini Šentrupert je malo pred 15. uri gorelo v kurilnici stanovanjskega objekta. Zagorelo je v zabojniku za drva poleg peči. Gasilci PGD Šentrupert so požar pogasili, prezračili prostore in jih počistili.

Kadilo se je iz vozila

Na Seidlovi cesti v Novem mestu pa se je malo po tretji uri popoldne kadilo iz osebnega vozila. Gasilci GRC Novo mesto so bili na kraju, vendar voznika z vozilom niso našli.

Odprli vrata do onemogle osebe

Na Kandijski cesti v Novem mestu sta gasilca GRC Novo mesto ob 6.30 ob prisotnosti policistov s tehničnim posegom odprla vrata stanovanjske hiše in omogočila vstop reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto do onemogle osebe. Ti so jo na kraju oskrbeli in s pomočjo gasilcev prenesli v reševalno vozilo.

S helikopterjem v UKC Maribor

Ob 10.29 je posadka s helikopterjem Slovenske vojske z dežurno ekipo helikopterske enote nujne medicinske pomoči na krovu poletela v Sevnico, od koder je prepeljala obolelo osebo v UKC Maribor. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj pristanka helikopterja in nudili pomoč reševalcem NMP Sevnica pri prenosu obolele osebe do helikopterja.

M. Ž.